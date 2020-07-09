ABD'li küçük mucitten ebeveynler için büyük buluş ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Lydia Denton, dünyada sıklıkla meydana gelen ve gün boyu araçta unutulan bebeklerin ihmale kurban gitmesine seyirci kalmadı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Lydia Denton, dünyada sıklıkla meydana gelen ve gün boyu araçta unutulan bebeklerin ihmale kurban gitmesine seyirci kalmadı. Denton, araç içinde yükselen sıcaklığı ölçen ve ailelere haber veren bir cihaz icat etti.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Lydia Denton, dünyada sıklıkla meydana gelen ve gün boyu araçta unutulan bebeklerin ihmale kurban gitmesine seyirci kalmadı. Lydia Denton, özellikle küçük çocukların araç içinde yüksek sıcaklığa bağlı olarak ölmesini engellemek için cihazı icat ettiğini ifade etti.

ARAÇ İÇERİSİNDEKİ SICAKLIĞI ÖLÇÜP, AİLEYE HABER VERİYOR

Küçük mucitin icat ettiği cihaz, aracın içindeki sıcaklığı ölçerek tehlikeli boyutlara varan sıcaklıkta ailelere ve yetkililere acil durum mesajı gönderiyor. Denton araç içi yüksek sıcaklık kaynaklı çocuk ölümleri hakkında yaptığı açıklamada "Gerçek dünyada önlenebilir bir durumdu" dedi. Gelecek sonbaharda 7'inci sınıfa başlayacak olan Denton "Hiç kimse bu olayları önleyecek insanların karşılayabileceği ucuz bir yol bulamadı" dedi.

MALİYETİ 50 ABD DOLARI

Lydia'nın icatı, 'Isıyı Yenen Araba Koltuğu (The Beat The Heat Car Seat)', basınca duyarlı bir pad'den oluşuyor. Cihaz, araba koltuğuna oturulduğu anda sıcaklık ölçmeye başlıyor. Lydia'nın cihazı sökülebilir olması nedeniyle diğer arabalara da takılabilirken, ve cihaz 50 dolardan satışa çıkacak.

Kaynak: DHA