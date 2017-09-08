ABD'li Kredi Raporlama Şirketine Toplu Dava

ABD'de her beş kişiden ikisinin kişisel bilgilerinin dışarıya sızmasına neden olan şirkete mağdurlar toplu dava açtı.

ABD'li Kredi Raporlama Şirketine Toplu Dava

ABD'de her beş kişiden ikisinin kişisel bilgilerinin dışarıya sızmasına neden olan şirkete mağdurlar toplu dava açtı.

Kaynak: Dunya.com