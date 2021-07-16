ABD'li kongre üyesinden Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'a 15 Temmuz mesajı Açıklaması
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ABD'li kongre üyesinden Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'a 15 Temmuz mesajı Açıklaması

ABD'li kongre üyesinden Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'a 15 Temmuz mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD'nin Teksas eyaleti temsilcilerinden Cumhuriyetçi Peter Sessions, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'a yolladığı görüntülü mesajında, Amerikan halkının Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.

ABD'nin Teksas eyaleti temsilcilerinden Cumhuriyetçi Peter Sessions, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'a yolladığı görüntülü mesajında, Amerikan halkının Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.

Washington'da 15 Temmuz darbe girişimin beşinci yıl dönümünde düzenlenen anma törenine katılamayan Teksas temsilcisi Sessions, Büyükelçi Mercan'a video mesaj yolladı.

Sessions mesajında, "Dr Mercan sayın Büyükelçi, bugün yanınızda olmadığım için üzgünüm ama bugün size katılmaları ve beş yıl önce 250'den fazla insanın öldürüldüğü Türkiye'deki darbe (girişimini) anmak üzere değerli personelimi gönderdim. Türkiye için üzücü bir gündü. Amerika için üzücü bir gündü ama bugün tüm Türkiye bunu kutlarken, biz Amerikalılar da bunu sizinle kutluyor, Türkiye'nin yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sessions, Türkiye'nin NATO'nun parçası olmasının Avrupa'nın da savunması için önemli olduğuna dikkati çekti.

15 Temmuz'un Türkiye ile ABD'yi bir araya getirecek bir gün de olduğunu belirten Sessions, "Tanrı, Türkiye'yi ve Türk halkını korusun" ifadesini kullanarak mesajını bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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