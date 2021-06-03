ABD'li Kongre üyelerinden "İsrail'in 1 milyar dolarlık acil yardım talebine destek" mektubu
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ABD'li Kongre üyelerinden "İsrail'in 1 milyar dolarlık acil yardım talebine destek" mektubu

ABD'li Kongre üyelerinden 'İsrail'in 1 milyar dolarlık acil yardım talebine destek' mektubu
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD'li bazı Kongre üyeleri, Savunma Bakanı Lloyd Austin'e bir mektup göndererek İsrail'in 1 milyar dolarlık acil ilave askeri yardım talep etmesi durumunda kendilerinin bu talebin karşılanmasına destek vereceklerini bildirdi.

ABD'li bazı Kongre üyeleri, Savunma Bakanı Lloyd Austin'e bir mektup göndererek İsrail'in 1 milyar dolarlık acil ilave askeri yardım talep etmesi durumunda kendilerinin bu talebin karşılanmasına destek vereceklerini bildirdi.

Amerikan medyasına yansıyan ve Kongre kaynaklarına dayandırılan haberlere göre 55 Kongre üyesi, Savunma Bakanı Austin'e İsrail konusunda bir mektup gönderdi.

Temsilciler Meclisi New Jersey vekili Josh Gottheimer'ın öncülük ettiği ve hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi vekillerin imza attığı mektupta, ABD'nin İsrail'in güvenliğine sarsılmaz bir şekilde bağlı olduğunun altı çizildi.

Mektupta İsrail'in acil bir şekilde ABD'den ilave 1 milyar dolar askeri yardım talep etmeye hazırlandığına dikkati çeken vekiller, bu talebin ulaşması halinde kendilerinin buna Kongre'de destek vereceklerini belirtti.

Tel Aviv'i ziyaret eden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, önceki günkü açıklamasında İsrail'in son krizin ardından ABD'den ilave 1 milyar dolar askeri yardım isteyeceğini açıklamıştı.

Halen yıllık 3,8 milyar dolar İsrail'e askeri yardım yapan ABD, Filistinlilere yönelik son saldırılarında İsrail'e koşulsuz destek verdiği gerekçesiyle hem Demokrat Parti içinde hem de Amerikan kamuoyunda tepki toplamıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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