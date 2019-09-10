ABD'li komutanlarla "Güvenli Bölge" görüşülecek

10.09.2019 10:12

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson'un, Suriye'de oluşturulacak "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edeceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik faaliyetlere devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyetinin, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA