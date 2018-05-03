ABD'li Komutandan İran-İsrail Gerilimi Açıklaması
ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Richardson, "Bu (İran-İsrail gerilimi), Ulusal Savunma Stratejisinin büyük güçlerin rekabeti kapsamında bahsettiği durumun yeni dinamiklerinden biri. Bu durum onun yansımalarından biridir.
ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Richardson, "Bu (İran-İsrail gerilimi), Ulusal Savunma Stratejisinin büyük güçlerin rekabeti kapsamında bahsettiği durumun yeni dinamiklerinden biri. Bu durum onun yansımalarından biridir." dedi.
Kaynak: Dunya.com