ABD'li Koalisyon Temsilcisi Roebuck: Deaş Kalıcı Olarak Bitene Kadar Suriye'deyiz

ABD öncülüğünde kurulan DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'nun temsilcilerinden, ABD'nin eski Bahreyn Büyükelçisi William Roebuck, DEAŞ terör örgütü kalıcı olarak bitirilinceye kadar Suriye'de kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Suriye'nin kuyezinde Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) son dönemde rejimle görüşmeye başlamasının ardından ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonu yetkililerinin bu bölgelere ziyaretlerinin arttığı belirtildi. Daha önce DSG'nin kontrolündeki Menbiç ve Kobani'yi ziyaret eden DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'nun temsilcilerinden olan ABD'nin eski Bahreyn Büyükelçisi William Roebuck, dün de Haseki'nin Şedade ilçesini ziyaret etti. Kürt sitelerinde yer alan habere göre, burada yerel yöneticilerle konuşan William Roebuck, basına kapalı görüşmeden sonra açıklama yaptı.

William Roebuck, ABD Başkanı Donald Trump'un belirtiği gibi DEAŞ kalıcı olarak bitene kadar Suruiye'de kalmaya devam edeceklerini söyledi. Toplantıda sağlık, eğitim ve bölge elektriği gibi ana sorunları değerlendirdiklerini, DEAŞ'ın bölgede yok edilmesinin ardından halka bir an önce huzurlu ve güvenli bir ortam sunmak istediklerini söyleyen Roebuck, "DEAŞ, Suriye'nin tamamından söküp atılıncaya kadar buradayız. Burada daha çok işimiz var" diye konuştu.

- Diyarbakır