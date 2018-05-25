ABD'li Kadın Eve Çağırdığı Tamirciye Tecavüz Etti
ABD'de evine çağırdığı tamirciye tecavüz eden kadın, polise giderse hikayeyi tersinden anlatacağını söyleyerek genç adamı tehdit etti.
20 Nisan günü ABD'nin Kuzey Karolina Eyaleti'ndeki Fayetteville bölgesi, duymaya alışmadığımız bir olaya sahne oldu. ABD'de eve gelen tamirciye tecavüz ettikten sonra bir de tehditte bulunan kadın, ülke kamuoyunda gündem oldu.
"POLİSE GİDERSEN HİKAYEYİ TERSİNE ÇEVİRİRİM"
47 yaşındaki Mildred Newsome, evine gelen tamirciye tecavüz etti. Mağdurun elini göğsüne koyan kadın, bütün itirazlarına rağmen adam ile zorla oral cinsel ilişki yaşadı.
Fayetteville Polisi'nden Shawn Strepay, Newsome'nin 30'lu yaşlardaki adamı tehdit ettiğini de belirtti. Kadının "Eğer polise ötersen, hikayeyi tersinden anlatırım" dediğini basına anlattı.
MAHKEMEYE ÇIKACAK
Evden güç bela çıkan adam, daha sonra polise gitti. Cumartesi günü yakalanan Newsome, kefaletle serbest bırakıldı. İkinci dereceden cinsel suç ve cinsel saldırıyla suçlanan kadın, mahkemeye çıkacak.
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Ulan bize denk gelmezki böyle şeylerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Olay yerine duba bile koymuşlar . Polisteki ciddiyete bakarmısın . Kimse giripte delil karartmasınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yer ABD beyler . AkaPe nin bunda suçu yokCevap Yaz 1 Yayından KaldırGİZLİ TANIK: Bütün suç MEN DİL''in. . .Yayından Kaldır
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Artık sadece başlığı okudum diye akp ye laf edemem zaten başlıkta abd yazmış lütfen dikkat edin ülke ismi vermeyin mesela bu haberi akp ye bağlayamıyorumCevap Yaz 4 Yayından Kaldır