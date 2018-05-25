ABD'li Kadın Eve Çağırdığı Tamirciye Tecavüz Etti

20 Nisan günü ABD'nin Kuzey Karolina Eyaleti'ndeki Fayetteville bölgesi, duymaya alışmadığımız bir olaya sahne oldu. ABD'de eve gelen tamirciye tecavüz ettikten sonra bir de tehditte bulunan kadın, ülke kamuoyunda gündem oldu.

"POLİSE GİDERSEN HİKAYEYİ TERSİNE ÇEVİRİRİM"

47 yaşındaki Mildred Newsome, evine gelen tamirciye tecavüz etti. Mağdurun elini göğsüne koyan kadın, bütün itirazlarına rağmen adam ile zorla oral cinsel ilişki yaşadı.

Fayetteville Polisi'nden Shawn Strepay, Newsome'nin 30'lu yaşlardaki adamı tehdit ettiğini de belirtti. Kadının "Eğer polise ötersen, hikayeyi tersinden anlatırım" dediğini basına anlattı.

MAHKEMEYE ÇIKACAK

Evden güç bela çıkan adam, daha sonra polise gitti. Cumartesi günü yakalanan Newsome, kefaletle serbest bırakıldı. İkinci dereceden cinsel suç ve cinsel saldırıyla suçlanan kadın, mahkemeye çıkacak.