ABD'li Kadın Cildine İyi Geldiği İddia Edip Köpeğinin İdrarını İçiyor
ABD'li kadın, cildini pürüzsüz hale getirdiğini ve depresyona iyi geldiğini iddia ederek köpeğinin idrarını içtiği videoyu internete yükledi.
Köpek idrarının sivilcelerinin yok olmasını sağladığını iddia eden ABD'li kadın, insanlar hep bana makyaj kullanmadan nasıl bu kadar pürüzsüz bir cilde sahip olduğumu soruyorlar deyip elindeki plastik bardak ile köpeğinin idrarını içti. İsmini açıklamayan kadının videosu sosyal medyada tepki çekti.
KANSERE DE İYİ GELDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Genç kadın, köpeğinin idrarını içmeye başlamadan önce sürekli depresyonda olduğunu ve yüzünün sivilcelerle dolu olduğu iddia etti. Kadın ayrıca köpek sidiğinin kanseri önlediğini de söyledi.
UZMANLAR UYARDI
Uzmanlar ise köpeklerin ve diğer hayvanların idrarında zararlı maddeler olduğunu söyleyip insanları bu konu da uyardı.
YORUMLAR (25)
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Acilen tedavi görmeliCevap Yaz Yayından Kaldır
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DUMANI ÜSTÜNDE SICAK SICAK AFİYETLE İÇİYOR. . !Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu kadınla demet akalın arasında bir fark göremiyorum..allahım ben ne günah işledimde sen beni demet akalınla aynı zamanda dünyada yaşamaya mahkum ettin..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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irenç bir durumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BENİMKİ DAHA KALİTELİ. . . ÜRE MİKTARI ÇOK DÜŞÜK. . ! TAVSİYEMDİR. . !Cevap Yaz Yayından Kaldır