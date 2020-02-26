ABD'li kadın Adıyaman'da dağ keçisi avladı
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ABD'li kadın Adıyaman'da dağ keçisi avladı

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesine av turizmi için gelen ABD'li Emieblcek Harris, yasal izin ile boynuz uzunluğu 130 santimetre olan 11 yaşındaki dağ keçisini avladı.

26.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:32
ABD'li kadın Adıyaman'da dağ keçisi avladı
ADIYAMAN'ın ilçesine av turizmi için gelen ABD'li Emieblcek Harris, yasal izin ile boynuz uzunluğu 130 santimetre olan 11 yaşındaki dağ keçisini avladı.

ABD'li Emieblcek Harris, av turizmi için geldiği 'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi kazandı. Ardından da Sincik Devlet Avlağı'nda, gözetmenler eşliğinde 11 yaşındaki dağ keçisini avladı. Harris, avın ardından 130 santimetre boynuz uzunluğu olan dağ keçicisine ait deri ve boynuzu alıp, kentten ayrıldı.


- Adıyaman

Kaynak: DHA

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