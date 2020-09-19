ABD'li Joseph 108'lik saçıyla Guinness'e girdi
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ABD'li Joseph 108'lik saçıyla Guinness'e girdi

ABD'nin Minnesota eyaleti Park Rapids şehrinde yaşayan Joseph Grisamore'un 108 santimetre uzunluğundaki "en uzun mohawk'" model saçlarıyla kendi rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

ABD'li Joseph 108'lik saçıyla Guinness'e girdi
19.09.2020 17:31 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:41

 ABD'nin Minnesota eyaleti Park Rapids şehrinde yaşayan Joseph Grisamore'un 108 santimetre uzunluğundaki "en uzun mohawk'" model saçlarıyla kendi rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

ABD'nin Minnesota eyaleti Park Rapids şehrinde yaşayan Joseph Grisamore, dünya genelinde pek yaygın olmayan ve "Mohawk" model olarak adlandırılan saçlarıyla kendi rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.  Grisamore, 108 santimetre uzunluğundaki saçlarını havada tutabilme özelliği ile ülkede ilgi odağı oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan  Grisamore, "İnsanların verdikleri tepkilerin de oldukça paha biçilmez olduğunu kabul ediyorum. 1.85 uzunluğundayım ve mohawk'ımın da uzunluğu 110 santimetreye doğru ilerliyor" diye konuştu.

"HAREKETLERİM KISITLANDI"

Grisamore ayrıca, saçı için çok fazla ürün kullanmadığını genellikle saç stilistine saçını yaptırdığını söyledi. Mohawk'ıyla araçlara binmenin neredeyse imkansız olduğunu belirten Grisamore, saçını yaptırdığında hareketlerinin kısıtlandığını belirterek, "Saçlarımın verdiği zorluğa rağmen rekor sahipleri listesine girmekten gurur duyuyorum" diye konuştu. Grisamore'un Guinness Dünya Rekorları 2021 baskısında yer alacağı kaydedildi.


Kaynak: DHA

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