ABD'li John Deere'ye karşı verdiği hukuk savaşından zaferle çıkan Batmanlı çiftçi, bu süreçte maddi ve manevi büyük zorluklar çekti

26.10.2019 17:47

Dünyanın en büyük tarım aletleri üreticilerinden ABD'li John Deere'nin Türkiye'ye 2005 yılında sattığı biçerdöverler ayıplı çıkınca birçok çiftçi mağdur oldu. 120 bin eurodan satılan biçerdöverler, ilk haftadan itibaren arıza vermeye başlayınca çiftçiler zora girdi. Verdiği arızalar nedeniyle hasat yapamayan ve sürekli tamir işleri ile uğraşan çiftçiler ekonomik olarak büyük zarara uğradı. Bu mağduriyeti yaşayan çiftçilerden Batmanlı Eşref Tarhan konuyu mahkemeye taşıdı. 2006 yılında açılan dava 2017 yılında Tarhan'ın lehine sonuçlandı. Yargıtay tarafından onaylanan kararla Tarhan ABD'li firmaya karşı büyük bir zafer elde etmiş oldu. Ancak Tarhan, aradan geçen 13 yılda maddi ve manevi olarak büyük sıkıntılar çekti.

ÇİFTÇİ KREDİLERİNİ ÖDEYEMEZ HALE GELDİ VE İCRALIK OLDU

2006 yılında başlayan mahkeme süreci de çiftçiyi bir hayli zorladı. Batman Makina Mühendisleri Odası, Adana Çukurova Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden farklı zamanlarda alınan bilirkişi raporları çiftçiyi haklı çıkardı. Raporlarda biçerdöverlerin ayıplı olduğu belirtildi. Bunun üzerine mahkeme davayı karara bağlayarak Eşref Tarhan'ı haklı buldu ve makinaların üretim hatası nedeniyle ayıplı olduğuna hükmetti. Ancak Tarhan tanesi 120 bin eurodan üç adet aldığı biçerdöverler karşılığında sadece 20 bin euro alacak. Bu süreçte ekonomik olarak sıkıntıya düşen Tarhan, kredilerini ödeyemez hale geldi ve icralık oldu.

MADDİ VE MANEVİ BÜYÜK ZARARLAR GÖRDÜK

Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Tarhan şu ifadeleri kullandı:"Bu süreçte maddi ve manevi büyük zararlar gördük. Biz John Deere'nin etik bir davranışta bulunacağına ayıplı malına sahip çıkacağına inanıyorduk. Ancak firma hiçbir sorumluluk almadı. ABD'de havayı kirlettiği için Volkswagen'e 15 milyar dolarlık ceza kesildi. Türkiye'de böyle bir olayda devreye girecek bir kurum yok mu? Bu tarihte Türkiye'ye tanesi 120 bin eurodan çok sayıda makine satıldı. Bu ürünlerin hepsi arızalı. Ancak çoğu çiftçi bu davaya cesaret edemedi. Bu makinaların ülkemize kaybı milyonlarca euro yapmaktadır. Yani ülkemizin milyonlarca eurosu çöpe gitmiştir."