ABD'li iş adamının mega yatı, 1 milyon 310 bin TL'lik 'yakıt ikmali' yaptı
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ABD'li iş adamının mega yatı, 1 milyon 310 bin TL'lik 'yakıt ikmali' yaptı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ABD'li iş adamı Sheldon Gary Adelson'a ait 'Queen Miri' isimli mega yat, 1 milyon 310 bin TL'lik yakıt ikmali yaptıktan sonra ayrıldı.

ABD'li iş adamının mega yatı, 1 milyon 310 bin TL'lik 'yakıt ikmali' yaptı
23.05.2020 21:41 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:44

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ABD'li iş adamı Sheldon Gary Adelson'a ait 'Queen Miri' isimli mega yat, 1 milyon 310 bin TL'lik yakıt ikmali yaptıktan sonra ayrıldı.

ABD'li iş adamı Sheldon Gary Adelson'a ait 150 milyon euro değerindeki 'Queen Miri' isimli mega yat, sabah saatlerinde Marmaris ilçesinde bulunan limana demir attı. İş adamının bulunmadığı yattaki 36 mürettebat, hummalı bir temizlik çalışması yaptı. İzmir'in Aliağa ilçesinden gelen 6 tanker, iki saat içinde 1 milyon 310 bin TL'lik yakıt ikmali gerçekleştirdi. Yakıt ikmalinin ardından ultra lüks yat, demir alarak ilçe körfezinde gözlerden kayboldu. 2004 yılında inşaa edilerek denize indirilen 92 metre uzunluğundaki yatın içerisinde misafirler için her türlü konforun düşünüldüğü lüks kabinler bulunuyor. Lavabo ve banyo aparatları altın kaplama olan yatın Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçtiği öğrenildi. Beş yıldır yaz aylarında önce Yunan adaları ardından Kuşadası, Çeşme, Bodrum ve son olarak Marmaris açıklarına demir atan yatın, yakıt ikmalinin ardından tekrar Yunanistan'ın turistik adalarını turladığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

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