ABD'li ilaç firması Moderna'dan müjdeli haber
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'li ilaç firması Moderna'dan müjdeli haber

30.11.2020 15:25 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:29
ABD'li ilaç firması Moderna'dan müjdeli haber

ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın ürettiği Covid-19 aşısına ilişkin yeni açıklama geldi.

 ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın ürettiği Covid-19 aşısına ilişkin yeni açıklama geldi. aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz"dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını tüm hızıyla sürerken, aşı çalışamalarında peş peşe müjdeli haberler geliyor. ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın ürettiği Covid-19 aşısına ilişkin yeni açıklama geldi. aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz"dedi. Dr. Tal Zaks'in koronavirüs salgınına meydan okuyan açıklamasında "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

YÜZDE 95 ETKİLİ DENİLMİŞTİ

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu
Kritik toplantı öncesi dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi
Kritik toplantı öncesi dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi
Terör örgütüne ağır darbe! Gözaltına alınanlar arasında 2 memur ve 1 müteahhit de var
Terör örgütüne ağır darbe! Gözaltına alınanlar arasında 2 memur ve 1 müteahhit de var

BioNTech'in ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıyla ilgili ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıklamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan daha ucuz olacak
Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan daha ucuz olacak
Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı
Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı
Moderna ve Pfizer'in geliştirdiği aşıların yan etkileri belli oldu
Moderna ve Pfizer'in geliştirdiği aşıların yan etkileri belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cevdet Yılmaz Halife Hafter Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Emel Müftüoğlu Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Tisserand Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül
Tüm Haberler Cuma Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'li ilaç firması Moderna'dan müjdeli haber - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 15:33:07. #1.15#
title