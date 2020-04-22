ABD'li hazır gıda zinciri Chipotle'ye rekor ceza
ABD'de Chipotle Mexican Grill Inc. isimli hazır gıda zincirinin, binden fazla kişinin hastalanmasına yol açan bozuk yiyecek servisi dolayısı ile 25 milyon dolarlık rekor ceza ödemeyi kabul ettiği bildirildi.
22.04.2020 08:08 | Son Güncelleme: 22.04.2020 08:08
ABD'de Chipotle Mexican Grill Inc. isimli hazır gıda zincirinin, binden fazla kişinin hastalanmasına yol açan bozuk yiyecek servisi dolayısı ile 25 milyon dolarlık rekor ceza ödemeyi kabul ettiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com