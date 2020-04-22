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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

ABD'li hazır gıda zinciri Chipotle'ye rekor ceza

ABD'de Chipotle Mexican Grill Inc. isimli hazır gıda zincirinin, binden fazla kişinin hastalanmasına yol açan bozuk yiyecek servisi dolayısı ile 25 milyon dolarlık rekor ceza ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

22.04.2020 08:08 | Son Güncelleme: 22.04.2020 08:08
ABD'li hazır gıda zinciri Chipotle'ye rekor ceza

ABD'de Chipotle Mexican Grill Inc. isimli hazır gıda zincirinin, binden fazla kişinin hastalanmasına yol açan bozuk yiyecek servisi dolayısı ile 25 milyon dolarlık rekor ceza ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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