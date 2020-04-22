ABD'li hazır gıda zinciri Chipotle'ye rekor ceza ABD'de Chipotle Mexican Grill Inc. isimli hazır gıda zincirinin, binden fazla kişinin hastalanmasına yol açan bozuk yiyecek servisi dolayısı ile 25 milyon dolarlık rekor ceza ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

ABD'de Chipotle Mexican Grill Inc. isimli hazır gıda zincirinin, binden fazla kişinin hastalanmasına yol açan bozuk yiyecek servisi dolayısı ile 25 milyon dolarlık rekor ceza ödemeyi kabul ettiği bildirildi. Kaynak: Dunya.com