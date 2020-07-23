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ABD'li havayolu şirketleri Kovid-19 nedeniyle zarar etti

ABD'nin iki büyük havayolu şirketi American Airlines ile Southwest Airlines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hava yolculuğuna olan talebi olumsuz etkilemesi nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde zarar etti.

ABD'li havayolu şirketleri Kovid-19 nedeniyle zarar etti
23.07.2020 19:21 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:41

ABD'nin iki büyük havayolu şirketi American Airlines ile Southwest Airlines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hava yolculuğuna olan talebi olumsuz etkilemesi nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde zarar etti.

American Airlines ve Southwest Airlines, bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançolarını açıkladı.

American Airlines'tan yapılan açıklamaya göre, şirket bu yılın ikinci çeyreğinde 2,1 milyar dolarlık zarar etti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 662 milyon dolar net kar elde etmişti.

Söz konusu hava yolu şirketinin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 86,5 azalışla 1,6 milyar dolara geriledi. Şirketin geçen yılın aynı dönemdeki geliri 11,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

American Airlines Üst Yöneticisi Doug Parker, "Şirket tarihinin en zorlu çeyreklerinden biriydi. Kovid-19 ve ekonomik faaliyetin durması küresel hava yolculuğuna olan talepte ciddi bozulmalara neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 aşısı bulunana kadar talepte düşüş beklentisi

Southwest Airlines'tan yapılan açıklamaya göre, şirket nisan-haziran döneminde 915 milyon dolarlık net zarar bildirdi. Southwest Airlines, geçen yılın aynı döneminde 741 milyon dolar net kar elde etmişti.

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 83 azalarak 1 milyar dolara düştü. Şirketin geçen yılın aynı dönemdeki geliri 5,9 milyar dolar olmuştu.

Southwest Airlines Üst Yöneticisi Gary Kelly, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin devam etmesi nedeniyle hava yolu seyahatine olan talebin zayıf kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Mart ve nisana kıyasla mayıs ve haziran aylarında yolcu trafiğinde iyileşme görüldüğünü aktaran Kelly, ancak rezervasyonlardaki iyileşme eğiliminin Kovid-19 vakalarındaki artışla temmuzda durduğunu belirtti. Kelly, Kovid-19 aşısı bulunana kadar hava yolu seyahatine talebin düşük seviyelerde kalmasını beklediklerini ifade etti.

ABD'li hava yolu şirketlerinden United Airlines da 21 Temmuz'da açıkladığı bilançosunda, bu yılın ikinci çeyreğinde 1,6 milyar dolarlık zarar ettiğini duyurmuştu.

United Airlines'ın 94 yıllık tarihinin en zor çeyreğini yaşadığı belirtilen açıklamada, şirketin gelirinin ise bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 87,1 azalışla 1,4 milyar dolara gerilediği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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