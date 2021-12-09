ABD'li guard Jasmine Thomas, Çukurova Basketbol'da

MERSİN (DHA) - MERSİN'i kadın basketbolunda '3 kulvarda şampiyonluk' parolasıyla temsil eden Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, kadrosunu Amerikalı guard Jasmine Thomas ile güçlendirdi.

Thomas, ÇBK'nın dünya standartlarındaki tesisiyle ilgili olarak da, "Kulübümüz bu zamana kadar Avrupa'da gördüğüm en güzel tesise sahip" ifadesini kullandı.