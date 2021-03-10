ABD'li gözlem kamerası üreten Verkada'nın 150 bin kamerasına siber saldırı yapıldığı iddia edildi
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ABD'li gözlem kamerası üreten Verkada'nın 150 bin kamerasına siber saldırı yapıldığı iddia edildi

10.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:39
ABD'li gözlem kamerası üreten Verkada'nın 150 bin kamerasına siber saldırı yapıldığı iddia edildi

ABD'de siber korsanların, elektrikli araç firması Tesla'nın da aralarında bulunduğu birçok sağlık ve güvenlik tesisinde kullanılan 150 bin güvenlik kamerasına siber saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

ABD'de siber korsanların, elektrikli araç firması Tesla'nın da aralarında bulunduğu birçok sağlık ve güvenlik tesisinde kullanılan 150 bin güvenlik kamerasına siber saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

Bloomberg'in haberine göre bir grup siber korsan, Silikon Vadisi'nin start up firmalarından Verkada'nın hastane, şirket, polis birimleri, hapishaneler ve okullara tedarik ettiği 150 bin kameranın anlık kayıt bilgilerine eriştiğini iddia etti.

Siber saldırganlar, kadın sağlık klinikleri, psikiyatri hastanelerine eriştiklerini, Verkada'nın kendi ofisinin içini gördüklerini ve bu şirketin bütün müşterilerinin arşivine ulaştıklarını öne sürdü. Siber saldırganlar ayrıca Tesla'nın fabrika ve depolarındaki 222 kameraya erişim sağlayabildiklerini de iddia etti.

Korsanların Bloomberg'e verdikleri görüntülerde, Florida'daki Halifax Sağlık Hastanesinde 8 görevlinin bir erkek hastayı yatağa bağlama mücadelesi görülürken Tesla'nın Şanghay deposundan montaj hattında çalışan işçiler görüldü.

Diğer yandan Verkada'dan yapılan açıklamada tüm dahili yönetici hesaplarının herhangi bir yetkisiz erişimi önlemek için kapatıldığı belirtilerek şirketin güvenlik ekibi ve dışarıdan bir firmanın bu meselenin büyüklüğünü ve ölçeğini soruşturduğu ve konuyla ilgili güvenlik birimlerini bilgilendirdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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