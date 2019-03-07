ABD'li General Votel : "Suriye'den Belirli Bir Tarihte Çekilmemiz Yönünde Bir Baskı Yok"

ABD'li General Joseph Votel, ABD kuvvetlerinin Suriye'den çekilme durumuyla ilgili, "Suriye'den belirli bir tarihte çekilmemiz yönünde bir baskı yok" dedi.

ABD'li General Joseph Votel ABD'ye ait silahlı kuvvetlerin Suriye'den çekilme süreci hakkında açıklamada bulundu. Suriye'den belirli bir tarihte çekilme konusunda üzerlerinde bir baskı olmadığını ifade eden Votel, "DEAŞ'ı yendikten sonra çekilme tabii ki bizim hedefimiz ve bu yüzden bu bizim başlıca odaklandığımız şey. Kuvvetlerimizin korunduğundan emin olmalıyız. Kuvvetlerimiz için risk oluşturabilecek bir yolla çekilmeyiz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA