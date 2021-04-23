ABD'li general, Esed-YPG/PKK gerilimini düşürmek için ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söyledi
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ABD'li general, Esed-YPG/PKK gerilimini düşürmek için ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söyledi

ABD'li general, Esed-YPG/PKK gerilimini düşürmek için ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söyledi
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Suriye'nin kuzeydoğusunda Beşar Esed rejimi güçleri ile SDG ismini kullanan YPG/PKK arasındaki çatışmaların gelecek haftalarda daha da artmasını beklediklerini, ABD'nin ise gerilimi düşürmek için elinden gelen yardımı...

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Suriye'nin kuzeydoğusunda Beşar Esed rejimi güçleri ile SDG ismini kullanan YPG/PKK arasındaki çatışmaların gelecek haftalarda daha da artmasını beklediklerini, ABD'nin ise gerilimi düşürmek için elinden gelen yardımı yapacağını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) basın toplantısı düzenleyen Orgeneral McKenzie, AA muhabirinin YPG ile Esed rejimi arasında artan çatışmalara ilişkin sorusuna, "Rejim destekli güçler olarak da ifade ettiğimiz Suriye güçlerinin SDG'nin gelir kaynağı olarak ilettiği petrol sahalarına baskı yapmaya çalışacağının farkındayız. Orada neler olacağını göreceğiz ancak şu ana kadar o hattı tuttuk ve şu anda acil bir girişim göremiyorum." yanıtını verdi.

Başka bir gazetecinin YPG/PKK ile Esed güçleri arasında Kamışlı'da yaşanan çatışmaları hatırlatması üzerine McKenzie, SDG ismini kullanan örgütün Suriye'deki ABD askerlerini koruyan güç olduğunu ifade ederek, "Bu çatışmaları azaltmak için elimizden gelen yardımı yapacağız." dedi.

Esed rejiminin son zamanlarda bölgede faaliyetlerini artırdığını belirten McKenzie, "Oradan gideceklerini sanmıyorum ve özellikle de rejim destekli güçler doğuya baskı yapıyor. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda orada (gerilim) de artabilir. Her seviyede buna mukabele etmek için hazır olacağız. Tabi yapabilirsek öncelikli olarak diplomatik seviyede ya da konuşarak buna karşılık vermeyi tercih ederiz ama SDG ortaklarımıza destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"İranlılar balistik füze gücünde önemli nitelikte gelişme kaydetti"

Bölgede İran tehdidine ilişkin bir soru üzerinde değerlendirmelerde bulunan ABD'li komutan, bölgeye baktığında kendisi için son yılların en büyük kaygısının İran olduğunu söyledi.

McKenzie, "İranlılar, balistik füze gücünde önemli nitelikte gelişme kaydetti, aynı zamanda niceliksel olarak da büyüdüler. Şu anda nereden baksanız, 3 bine yakın farklı menzillere sahip silahları var. Aynı şekilde isabet kabiliyetleri de eskiden daha iyi bir noktaya geliyor. Bu beni kaygılandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Ocak 2020'de ABD askerlerinin konuşlu olduğu El Esed Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısını İran'ın isabet kabiliyetine örnek gösteren Orgeneral McKenzie, "İran füzeleri hedeflemeyi tercih ettikleri üzere onlarca metre yakınlara düştü." dedi.

Tahran'ın karadan karaya seyir füzelerinin yanı sıra insansız hava araçlarına da yatırımlarını artırmasının kaygı verici olduğunu dile getiren McKenzie, bunların son beş altı yılda yaşanan gelişmeler olduğuna dikkat çekti.

McKenzie, İran nükleer programına ilişkin ise Viyana'da devam eden görüşmelerin sonuçlarını beklediğini ifade ederken "(İranlıların) Geri dönülmeyecek bir şey yaptıkları yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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