ABD'li genç kız dünyanın en uzun bacaklarına sahip kişi olarak Guinness'e adını yazdıracak
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ABD'li genç kız dünyanın en uzun bacaklarına sahip kişi olarak Guinness'e adını yazdıracak

06.10.2020 11:12 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:15
ABD'li genç kız dünyanın en uzun bacaklarına sahip kişi olarak Guinness'e adını yazdıracak

ABD'li genç Maci Currin, sol bacağı 135 ve sağ bacağı 134 santimetre olmak üzere dünyanın en uzun bacaklarına sahip kişi olarak, Guinness Dünya Rekor kitabına adını yazdıracak.

ABD'li genç Maci Currin, sol bacağı 135 ve sağ bacağı 134 santimetre olmak üzere dünyanın en uzun bacaklarına sahip kişi olarak, Guinness Dünya Rekor kitabına adını yazdıracak.

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Austin şehrinden 17 yaşındaki Maci Currin görenleri şaşırtıyor. Currin, sol bacağı 135 ve sağ bacağı 134 santimetre olmak üzere dünyanın en uzun bacaklarına sahip kişisi oldu.  Bacaklarının, boyunun yüzde 60'ını oluşturan Currin, ilk olarak 2018'de kendine uyan bir tayt bulamayınca özel yapım tayt isteyip istemediği sorulması üzerine ortalamadan daha uzun bacaklara sahip olduğunu fark etti. 

"KIYAFET GİYERKEN VE ARABAYA BİNERKEN ZORLANIYORUM" 

Uzun boylu insanların boyları ile barışık olmalarına ilham vermek için "dünyanın en uzun bacaklı kişisi" ünvanının peşinden gittiğini belirten Currin, böylesine uzun bacaklara sahip olmanın iyi ve zor yanlarının da olduğunu ifade etti. Currin, kapılardan geçerken, arabaya binerken veya kıyafet denerken zorluklarla karşılaştığını, ancak uzun bacaklarının, okulunun voleybol takımında yer almanın avantaj sağladığını belirtti. Öte yandan, Guinness Dünya Rekorları 2021 baskısında yer alması beklenen Currin, gelecekle İngiltere'de bir üniversiteye gitmeyi ve dünyanın 'en uzun profesyonel modeli' olma rekorunu elde etme hedefinde olduğunu açıkladı.


- Abd
ABD'li genç kız dünyanın en uzun bacaklarına sahip kişi olarak Guinness'e adını yazdıracak
ABD'li genç kız dünyanın en uzun bacaklarına sahip kişi olarak Guinness'e adını yazdıracak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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