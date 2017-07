ABD'li Fotoğrafçıdan Musul'a Dikkat Çekme Projesi

ABD'li savaş fotoğrafçısı Kainoa Little, Nisan ve Mayıs aylarında Musul'da çektiği fotoğrafları fotoğrafçılık sitesinde yayınlayarak dikkatleri bölgeye çekmeye çalıştı.



ABD'li savaş fotoğrafçısı Kainoa Little, Nisan ve Mayıs aylarında ziyaret ettiği Musul'da Irak güçlerinin şehri kurtarmak için DEAŞ militanlarıyla savaşırken belgeledi. Little, Musul'da bulunduğu iki ay süresince çektiği fotoğrafları bölgeye dikkat çekmek için fotoğraflarını ve hikayesini fotoğrafçılık sitesi Petapixel ve kendi sosyal medya hesaplarından yayınladı. Little, Musul'da bulunduğu 2 ay içinde Irak güçlerinin kendisine yiyecek verip, kullandıkları askeri araçlarda kendisine yer verdiklerini ve gittikleri bölgelere götürdüklerini yazdı. Bölgedeki mültecilerin kendisine yardımda bulunduklarını kaydeden Little, bölgedeki mültecilerin yaşadıklarının tüm dünyanın gözleri önüne serilmesini haklı olarak beklediklerini bildirdi.



Savaş bölgelerinde serbest fotoğrafçı olarak çalışan Little, kimsenin bu hikayeyi göremeyecek olmasına ve sessizlerin sesini dünyaya duyuramadığı için üzüldüğünü belirtti. Little, fotoğraflarını kendi internet sitesi kainoalittlecom'da ve sosyal medya hesaplarından paylaştığını böylece insanların Musul'da yaşanan insanlık dramını ve zaferleri görebileceğini söyledi. - WASHINGTON