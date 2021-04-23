ABD'li fotoğrafçı Güneş'in 230 megapiksel fotoğrafını oluşturdu
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ABD'li fotoğrafçı Güneş'in 230 megapiksel fotoğrafını oluşturdu

ABD'li fotoğrafçı Güneş'in 230 megapiksel fotoğrafını oluşturdu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'de yaşayan ve paylaştığı birbirinden etkileyici fotoğraflarıyla bilinen astrofotoğrafçı Andrew McCarthy, Güneş'in 100 bin ayrı fotoğrafını çekerek, 230 megapiksellik görsel şölene imza attı.

ABD'de yaşayan ve paylaştığı birbirinden etkileyici fotoğraflarıyla bilinen astrofotoğrafçı Andrew McCarthy, Güneş'in 100 bin ayrı fotoğrafını çekerek, 230 megapiksellik görsel şölene imza attı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS), Güneş'in ve Ay'ın önünden geçerken çektiği fotoğraflarla dikkat çeken astrofotoğrafçı Andrew McCarthy yine şaşırttı. McCarthy Nisan ayının başında yeni ultra keskin bir güneş teleskopu kullanarak, Güneş'in 'nefes kesen detaylarını' fotoğraflamak için binlerce görseli üst üste yerleştirdi. McCarthy'nin, bu ayrıntıları yakalamak için neredeyse 100 bin ayrı güneş fotoğrafı çekmek zorunda kaldığı ifade edildi. Fotoğrafların birleştirilmesi sonucu ise Güneş'in 230 megapiksel bir fotoğrafı ortaya çıktı.Öte yandan, ilk olarak 6 Ekim 2020'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Dünya ile Güneş arasından geçerken yakalamak isteyen McCarthy, fotoğrafı çekmek için biri beyaz ışık filtreli diğeri hidrojen-alfa güneş teleskopuna bağlı iki dürbün kullandığını ifade etmişti.


ABD'li fotoğrafçı Güneş'in 230 megapiksel fotoğrafını oluşturdu
ABD'li fotoğrafçı Güneş'in 230 megapiksel fotoğrafını oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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