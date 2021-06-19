ABD'li forvet Dedric Lawson, Beşiktaş Icrypex'te
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ABD'li forvet Dedric Lawson, Beşiktaş Icrypex'te

ABD'li forvet Dedric Lawson, Beşiktaş Icrypex'te
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Icrypex, 23 yaşındaki Birleşik Amerikalı forvet Dedric Lawson'u kadrosuna kattı.

Beşiktaş Icrypex, 23 yaşındaki Birleşik Amerikalı forvet Dedric Lawson'u kadrosuna kattı.

Beşiktaş Icrypex, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li basketbolcu Dedric Lawson ile sözleşme imzaladı.2019 yılında Kansas Üniversitesi'nden mezun olan oyuncu, geçen sezon Güney Kore ekibi Goyang Orions'ta forma giydi. 206 cm boyundaki Dedric Lawson, Goyand Orions'ta 58 lig maçında görev aldı ve 16.4 sayı, 7.9 ribaund, 2 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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