ABD'li Floyd'un ölümüne yol açan eski polis memurundan biri markette görüntülendi
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ABD'li Floyd'un ölümüne yol açan eski polis memurundan biri markette görüntülendi

ABD'de, George Floyd'un ölümüne yol açan eski polislerden J. Alexander Kueng, şartlı tahliye ile serbest bırakılmasının ardından süpermarkette alışverişi yaparken görüntülendi.

ABD'li Floyd'un ölümüne yol açan eski polis memurundan biri markette görüntülendi
22.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:52
ABD'de, George Floyd'un ölümüne yol açan eski polislerden J. Alexander Kueng, şartlı tahliye ile serbest bırakılmasının ardından süpermarkette alışverişi yaparken  görüntülendi.

ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te mayıs ayında George Floyd'un ölümüne yol açan dört eski polisten J. Alexander Kueng'in,  750 bin dolarlık kefaletinin ödenmesinin ardından Hennepin Böge Cezaevi'nden şartlı tahliyeyle çıktı. Kueng, Plymouth kentinde bir süpermarkette görüntülendi. Marketteki bir müşteri tarafından o anlar kayda alınırken, Kueng'in sinirli tavrı dikkat çekti.

"FLOYD'U ÖLDÜREN KATİL POLİSLERDEN BİRİ SENSİN DEĞİL Mİ?"

Marketteki bir müşterinin "  Floyd'u öldüren katil polislerden biri sensin değil mi? Yani hapisten çıktın. Hiç bir şey olmamış gibi alışveriş yapıyorsun öylemi" sorusuna sert çıkan 26 yaşındaki Kueng, "Evet, o benim" diye cevap verdi. Market müşterisi, "Bu hakka sahip olmaman gerektiğini düşünüyorum. Hatta kefaletle serbest kalmamalıydın." diyerek, eski polis memuru Kueng'e çıkışmaya devam etti. Kueng ise, "Böyle düşünmenizi anlayabiliyorum. Böyle hissetmenize üzüldüm" cevabını verdi. 

750 BİN DOLARLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te mayıs ayında George Floyd'un ölümüne yol açan dört eski polisten ikincisi de geçtiğimiz Cuma kefaletle serbest bırakıldı. J. Alexander Kueng'in,  750 bin dolarlık kefaletinin ödenmesinin ardından Hennepin Böge Cezaevi'nden şartlı tahliyeyle serbest kalmıştı. Kueng, Derek Chauvin, Tou Thao ve Thomas Lane de dahil olmak üzere Floyd'un ölümünden suçlanan polislerden arasında yer alırken, eski polislerden Thomas Lane'in de Haziran ayı başında kefaletle serbest bırakılmıştı.

- Kara

Kaynak: DHA

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