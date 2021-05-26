ABD'li et üreticisi JBS'in işten çıkardığı Müslüman çalışanlarına 5,5 milyon dolar ödeyecek
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ABD'li et üreticisi JBS'in işten çıkardığı Müslüman çalışanlarına 5,5 milyon dolar ödeyecek

ABD'li et üreticisi JBS'in işten çıkardığı Müslüman çalışanlarına 5,5 milyon dolar ödeyecek
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin ve dünyanın en büyük taze et üreticileri arasındaki JBS USA'ın, işten çıkardığı için davalı olduğu Müslüman çalışanlarına 5,5 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

NEW ABD'nin ve dünyanın en büyük taze et üreticileri arasındaki JBS USA'ın, işten çıkardığı için davalı olduğu Müslüman çalışanlarına 5,5 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Amerikan gıda ve içecek endüstrisini yakından takip eden Food Processing isimli kuruluşun internet sayfasındaki habere göre, JBS'in Colorado'daki bir tesisinde 200'e yakın Müslüman işçiyi, dini gerekçelerle ilgili anlaşmazlıktan dolayı kovması sonucu açılan davayı sonlandırmak için 5,5 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

JBS tesisinde çalışan Müslüman işçilerin, ramazanda namaz kılmak için mola almasına, "üretimi kesintiye uğrattığı ve gayrimüslim işçilere haksızlık oluşturduğu" gerekçesi ile izin verilmemesi üzerine grev kararı aldığı, sonunda ise bu çalışanların işten çıkarıldığı kaydedildi.

İşini kaybeden çalışanların 2010 yılında açtığı davada, Fırsat Eşitliği İstihdam Komisyonu'nun, JBS'in Müslüman işçilere ayrımcılık yaptığı ve endişelerinin "spekülatif" olduğu yönünde aldığı karar et üreticisi firma tarafından temyize taşındı.

ABD Bölge Hakimi Philip Bremmer, JBS'in ayrımcılık yaptığı görüşünü kabul etmese de mesai saatlerinin tutulduğu çizelgeyi imha etmesinden dolayı firmanın davayı düşürme çabalarını reddetti.

Habere göre, JBS'in Müslüman çalışanlara 5,5 milyon dolar ödemeyi teklif ettiği ve bu teklifin davacı personelce kabul edildiği bilgisi aktarıldı.

Ayrıca firmanın, ödeyeceği paraya ek olarak ayrımcılıkla mücadele politikalarını ve yöneticiler için eğitimlerini iyileştirmeyi de taahhüt ettiğinin altı çizildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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