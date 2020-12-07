ABD'li eski yıldız boksör Floyd Mayweather, gösteri maçına çıkacak
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ABD'li eski yıldız boksör Floyd Mayweather, gösteri maçına çıkacak

07.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:23
ABD'li eski yıldız boksör Floyd Mayweather, gösteri maçına çıkacak

ABD'li eski yıldız boksör Floyd Mayweather, internet ünlüsü Logan Paul ile gösteri maçına çıkacak.

ABD'li eski yıldız boksör Floyd Mayweather, internet ünlüsü Logan Paul ile gösteri maçına çıkacak.

Profesyonel boks kariyerinde çıktığı 50 karşılaşmanın tamamını kazanan 43 yaşındaki eski boksör Mayweather, sosyal medyada son dönemde birçok kez tartışma yaşadığı "Youtube" kanalında 22 milyonun üzerinde takipçisi bulunan ABD'li Logan Paul ile gösteri maçına çıkacağını duyurdu.

İnternet üzerinden bilet satışlarına başlanan karşılaşma, 20 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.

Son olarak 2017'de İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor'u yenerek profesyonel kariyerini noktalayan Mayweather, 2018 yılının aralık ayında çıktığı gösteri maçında ise Japon kick boksçu Tenshin Nasukawa'yı 140 saniye içinde nakavt etmişti.

25 yaşındaki Logan Paul ise bugüne kadar sadece bir gösteri maçına çıktı ve internet ünlüsü KSI'ya yenildi. Logan'ın kardeşi Jake Paul ise geçen hafta eski NBA oyuncusu Nate Robinson ile ringde kozlarını paylaşmış ve rakibini yenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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