ABD'li eski papaz çocuğa cinsel istismar suçlamasını kabul etti - Haberler
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ABD'li eski papaz çocuğa cinsel istismar suçlamasını kabul etti

AA, Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
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ABD'li eski papaz çocuğa cinsel istismar suçlamasını kabul etti

ABD'de eski papaz, misyonerlik için bulunduğu Uganda'da 14 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasını mahkemede kabul etti.

ABD'de eski papaz, misyonerlik için bulunduğu Uganda'da 14 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasını mahkemede kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığının, Georgia eyaletinin Macon kentindeki federal mahkeme kayıtlarına dayandırdığı açıklamasına göre, 44 yaşındaki eski papaz Eric Tuininga, "yabancı ülkelerde yasa dışı cinsel davranışta bulunma" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Bir ABD vatandaşının Haziran 2019'da ABD'nin Kampala Büyükelçiliğini aradığı belirtilen açıklamaya göre, bu kişi büyükelçilik yetkililerine Tuininga'nın, ABD'nin Mbale kentinde kurduğu Ortodoks Presbiteryen Kilisesinin bakımından sorumlu olduğu Ugandalı küçük kızlarla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Açıklamada, Tuininga'nın çıkarıldığı mahkemede, misyonerlik görevi dolayısıyla gittiği Uganda'da 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna yönelik suçlamayı kabul ettiği belirtildi.

Ortodoks Presbiteryen Kilisesinin çocuğun bakımından sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, Tuininga'nın bu kilisede görevli olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, federal yetkililerin 14 yaşındaki kız çocuğunu bulduğu ve soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Bir sonraki duruşmanın 3 Mayıs'ta görülmesine karar verildi.

Tuininga, 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

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