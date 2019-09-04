ABD'li eski diplomatlardan Trump'a uyarı: Afganistan'dan asker çekmek iç savaşı tetikleyebilir
ABD'li kıdemli dokuz diplomat, Trump yönetimini, Taliban'ı, Kabil hükümetiyle anlaştırmadan sadece kendilerinin el sıkışıp, Afganistan'dan çekilmesi halinde ülkenin topyekun bir iç savaşa sürüklenebileceği ve ülkenin teröristler için bir kez daha sığınak haline gelebileceği konusunda uyardı
04.09.2019 18:08
"Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan asker çekmesi, bu ülkede önü alınamayacak amansız bir iç savaşı tetikleyebilir."
Bu ifadeler, Donald Trump yönetiminin Taliban'la prensipte anlaşıp 135 gün içerisinde 5 bin Amerikan askerini Afganistan'dan çekme taahhüdünün ardından geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com