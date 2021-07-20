ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, Blue Origin aracıyla uzay seyahati
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, Blue Origin aracıyla uzay seyahati

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İngiliz iş insanı Richard Branson'ın, şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araç ile geçen hafta uzaya çıkmasıyla özel şirketler arasındaki uzay rekabeti de yeniden gündeme geldi.

İngiliz iş insanı Richard Branson'ın, şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araç ile geçen hafta uzaya çıkmasıyla özel şirketler arasındaki uzay rekabeti de yeniden gündeme geldi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Virgin Galactic'in Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatıldı.

Branson ve Virgin Galactic ekibinden 5 kişiyi taşıyan uzay aracı, New Mexico Çölü üzerinde 85 kilometre yüksekliğe ulaşmayı başardı. Tarihe geçen ekip, 3-4 dakika süresince sıfır yer çekimini tecrübe ederek dünyanın eğriliğini görebilme şansı elde etti.

Jeff Bezos, uzaya çıkan ikinci milyarder olacak

Virgin Galactic'in en önemli rakipleri arasında yer alan Elon Musk'ın SpaceX ve Jeff Bezos'un Blue Origin şirketleri de uzaya yolculuk konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor.

Uzay yolculuğu ve uzayın kolonileştirilmesi konularında öne çıkan isimlerden biri olan Bezos, 1982'de Miami Herald gazetesine verdiği röportajdaki "Yörüngede olacak 2 veya 3 milyon insan için uzay otelleri, eğlence parkları ve koloniler inşa etmek istiyorum" sözlerini uzaya olan merakını göstermek için sık sık hatırlatıyor. Röportajda, uzaya gitmenin tek çözüm olduğuna inandığını belirten Jeff Bezos'un bu hayali, Blue Origin şirketinin yarınki uçuşu ile gerçekleşmiş olacak.

Bezos'un 2000 yılında kurduğu şirket, resmi internet sitesinde vizyonunu "Blue Origin, insanlığın yeni madde ve enerji kaynakları keşfetmesi gerektiğine ve dünyaya zarar veren sanayi tesislerini taşınması gerektiğine inanıyor." şeklinde açıklıyor. Şirketin hedefleri arasında ayrıca, uzay yolculuğunu herkes için ucuz hale getirmek olduğu da belirtiliyor.

Elon Musk, kurtuluşu uzayda arıyor

Uzay macerasına en büyük yatırımı yapan iş insanlarından biri olan Elon Musk, rakibi Jeff Bezos'tan bir adım daha öteye giderek insanlığın geleceğini kurtarmak için uzaya gitmesi gerektiğine inandığını ifade ediyor.

Musk'ın 2002 yılında "Mars'ı kolonileştirmek" amacıyla kurduğu SpaceX, 9 Aralık 2010'da bir uzay aracı olan Dragon'u uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve bu uzay aracını başarılı bir şekilde dünyaya geri getiren ilk özel sektör şirket olarak tarihe geçti.

SpaceX, 30 Mayıs 2020'de ise uzaya gönderdiği "Crew Dragon" ile bu anlamda insanlı bir görev gerçekleştiren ilk özel şirket olarak kayıtlara geçti. SpaceX, Elon Musk'ın dünya çapındaki popülaritesini en çok artıran şirketlerden biri olurken, bunun en büyük sebepleri arasında ABD'li milyarderin dünyadan Mars'a yapılacak yolculuklar hakkında yaptığı açıklamalar geliyor.

Geçen yıl Twitter'dan gelen bir soru üzerine, Mars'a yolculuğun (dönüş bileti ücretsiz) 500 bin dolardan daha ucuz bir şekilde yapılabileceğini söyleyen Musk, büyük ilgi çekmişti.

Uzay konusunda çalışma yapan iş insanları servetleriyle de ön planda

AA muhabirinin Bloomberg Billionaries Index'ten derlediği verilere göre, uzay konusunda çalışma yapan iş insanları, sahip oldukları büyük servetle ön plana çıkıyor.

Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 206 milyar dolar kişisel serveti ile dünyanın en zenginleri listesinde zirvede yer alıyor. Elon Musk 177 milyar dolar serveti ile listede ikinci sırada, Richard Branson ise 6,63 milyar dolar serveti ile 427. sırada bulunuyor.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, Blue Origin aracıyla uzay seyahati
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, Blue Origin aracıyla uzay seyahati
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, Blue Origin aracıyla uzay seyahati
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, Blue Origin aracıyla uzay seyahati

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD'li milyarder Jeff Bezos ve beraberindeki mürettebatı taşıyan araç uzaya fırlatıldı
ABD'li milyarder Jeff Bezos ve beraberindeki mürettebatı taşıyan araç uzaya fırlatıldı
Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas...
Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Mehmet Topal Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, Blue Origin aracıyla uzay seyahati - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 17:17:03. #1.14#

title