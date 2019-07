ABD'li "duty free" devinden İsrail'e yardım

ABD ve bazı ülkelerdeki havaalanlarında, gümrük vergisinden muaf ürünlerin satıldığı mağaza (duty free) zincirlerinden birinden elde edilen gelirlerin, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşimlerini finanse edilmek için kullanıldığı belirtildi.

ABD merkezli Associated Press haber ajansı, "ABD'nin Gümrük patronları İsrail'in tartışmalı yerleşimlerini finanse ediyor" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, ABD ve dünya genelindeki bazı havaalanlarında hediyelik eşya dükkanlarının sahibi olan Florida merkezli Falic ailesinin İsrail'e verdiği destek vurgulanırken, Simon ve Jana Falic çiftinin, bu dükkanlardan elde ettiği gelirler üzerinden Filistin'deki yasa dışı yerleşimleri finanse ettiği ifade edildi.

İsrail'deki ırkçı İsrailli siyasetçi ve gruplara da maddi destek sağladığı belirtilen Falic çiftinin, bu zamana kadar söz konusu gruplara ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine 5.6 milyon dolar para bağışladığı kaydedildi.

El Halil şehrinde yoğun faaliyet

Bununla beraber Falic çiftinin, en yoğun faaliyetlerini işgal altındaki Filistin şehri El Halil'de gerçekleştirdiği, büyük çoğunlukla Filistinlilerin yaşadığı bu şehirde aşırılık yanlısı İsrailliler ile de yakın irtibat halinde olduğu belirtildi.

Falic çiftinin, ırkçı ve nefret söylemlerinden dolayı ABD tarafından terör listesine konulan "Kach and Kahane Chai" partisinin kurucusu eski haham Meir Kahane'nin takipçilerine 600 bin dolar nakit destek verdiği kaydedilirken, AP'ye açıklama yapan çiftin sözcüsü, bu desteğin "insani ve güzel projeler" için yapıldığını savundu.

Yahudi kuruluşlarına 20 milyon dolar yardım

Öte yandan, Simon ve eşi Jane'nin yanı sıra Simon'un kardeşleri Jerome ve Leon'un da aynı sektörde olduğu ve ağırlıklı olarak ABD ile Latin Amerika ülkelerindeki havaalanlarında iş yaptığı belirtilirken firmanın, sahip olduğu 180 dükkan ile 1.65 milyar dolar yıllık kazanç elde ettiği kaydedildi.

Falic Ailesi Özel Vakfı ve Segal Vakfı adlarıyla iki farklı yardım kuruluşunun sahibi olan Falic ailesinin, iki vakıf üzerinden dünya genelindeki Yahudi kuruluşlarına 20 milyon dolar para aktardığı ifade edildi.

Söz konusu Yahudi kuruluşlarının da işgal altındaki Doğu Kudüs'te inşa edilen yasa dışı yerleşkelerden gayrimenkuller satın aldığı belirtilerek, bu kuruluşların, bu yerleşkelerin Batı Şeria'da da artması için çaba sarf ettiğine dikkat çekildi.

Mescid-i Aksa'da tapınak inşaası

Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Yahudiler için kutsal sayılan '3. Tapınak'ın inşa edilmesi için çaba gösteren Yahudi gruplarına da destek veren Falic çiftinin, bu tapınağın inşasını ve yasa dışı yerleşkeleri destekleyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya en fazla bağış yapan kişiler olduğu kaydedildi.

Bununla beraber ailenin, İsrail ve ABD'deki sinagog, okul ve sosyal hizmet kurumlarına da destek verdiği ifade edildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA