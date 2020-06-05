ABD'li düşünür Noam Chomsky'den "ABD'nin İsrail'e desteği çok kırılgan" açıklaması Açıklaması
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ABD'li düşünür Noam Chomsky'den "ABD'nin İsrail'e desteği çok kırılgan" açıklaması Açıklaması

ABD'li düşünür Noam Chomsky, İsrail-Filistin sorunu konusunda ABD'deki kamuoyunun son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini belirterek, "ABD'nin İsrail'e desteği çok kırılgan." dedi.

ABD'li düşünür Noam Chomsky'den
05.06.2020 02:11 | Son Güncelleme: 05.06.2020 02:11

ABD'li düşünür Noam Chomsky, İsrail-Filistin sorunu konusunda ABD'deki kamuoyunun son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini belirterek, "ABD'nin İsrail'e desteği çok kırılgan." dedi.

Kudüs Araştırmaları Platformu, dijital ortamda İsrail-Filistin meselesi üzerine seminer serisinin üçüncüsü "İsrail-Filistin çatışması nasıl çözülür?" oturumunu düzenledi.

Chomsky, uluslararası ilişkilerin mafyaya çok benzediğine dikkati çekerek, "Süper bir baba var, vaftiz babası ve herkes ondan korkuyor." dedi.

İsrail-Filistin sorununda İsrail'in planlarını eleştiren düşünür, "İsrail'in 50 yıldır daimi olarak ABD desteğiyle yapmaya çalıştığı şey, Batı Şeria'yı ilhak etmek değil. Onlar bunu yapmak istemiyor. Plan, yaklaşık 1970'lerden beri, yavaşça ve sistematik olarak Batı Şeria'yı ve limanlarını ele geçirmekti." değerlendirmesinde bulundu.

Chomsky, İsrail'in halen işgal ettikleri bölgeleri ilhak etmek için bir hükümet planının olduğunu ve buna yerleşimcilerin karşı çıktığını söyledi.

İsrail'in yeni ilhak planına karşı adımlar atılabileceğine dikkat çeken Chomsky, "Prensip olarak, örneğin Avrupa, işgal altındaki topraklardan gelen her şeyi boykot edebileceği önemli adımlar atabilir." diye konuştu.

"ABD'nin İsrail'e desteği çok kırılgan"

ABD'de, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın kapsamı dışında kalan ülkelere herhangi bir yardımı engelleyen yasa olduğunu belirten Chomsky, ABD yönetiminin bu yasayı bildiğini ancak tanımadığını kaydetti.

Chomsky, İsrail-Filistin sorunu konusunda ABD'deki kamuoyunun son yıllarda önemli ölçüde değiştiğine dikkati çekti.

Bu eğilimlerin, ABD'de ciddi bir dayanışma hareketi geliştirmek için kullanılabileceğini vurgulayan Chomsky, "ABD'nin İsrail'e desteği çok kırılgan." dedi.

Kamuoyunda yaşanan değişimin henüz politikaya yansımadığını dile getiren Chomsky, "İstemek yeterli değil, hükümet dikkate almıyor ama kamuoyu organize edilirse bunun bir etkisi olabilir." diye konuştu.

Chomsky, ABD'deki Yahudi lobisinin ABD'nin İsrail politikasına etkisine ilişkin soru üzerine, Yahudilerin ABD'de medya ve çeşitli alanlara hükmettiklerini ancak yine de büyük bir etkileri olmadığını söyledi.

"Tek devletli çözüm yok"

Chomsky, İsrail-Filistin sorununda "tek devletli" çözümün mümkün olup olmamasına ilişkin soruya cevaben, "Tek devletli çözüm yok. Bu tam bir illüzyon. Bu aslında İsrail'i desteklemeye hizmet ediyor. İsrail'in, varlığını sona erdirmeyi kabul etme olasılığı yoktur. Ayrıca dünyada buna destek yoktur." ifadelerini kullandı.

Chomsky, "illüzyonu olan bir dünyada" yaşanamayacağını söyledi.

- George Floyd'un öldürülmesi

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine ilişkin değerlendirmede de bulunan Chomsky, "George Floyd'un öldürülmesi olağan dışı değil. Bunun gibi şeyler (geçmişte) uzun bir süre oldu ancak halk çoğunlukla sessiz kaldı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Los Angeles şehrinde 1992'de yaşanan ırkçılık olayı örneğini veren Chomsky, bugünkü olayların o zamandan çok farklı olduğunu belirterek, "Bu, kamuoyunda meydana gelen değişikliği oluşturan organize eylemci çabaların bir sonucudur. İşler böyle değişir." değerlendirmesinde bulundu.

Chomsky, konuşmasının sonunda genç akademiyenlere, "Bazı şeyleri değiştirmeye çalışan ancak aktivizmin bazı ilkelerini anlayan bir aktivist olmak için harekete geçin." tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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