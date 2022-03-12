ABD'li düşünce kuruluşu: Kiev'i kuşatan Rus ordusu ikmal için duraklama yapıyor

ABD merkezli ve yönetiminde emekli generallerin bulunduğu düşünce kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Ukrayna'ya ilişkin dün hazırladığı son durum raporunda Rus ordusunun Kiev kuşatmasında malzeme ikmali için durakladığını belirtti.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna Genel Kurmayının yaptığı açıklamalara dayanarak hazırlanan analiz raporunda "Kiev'i kuşatmaya ve almaya çalışan Rus kara kuvvetleri, 8-10 Mart'taki başarısız saldırıların ardından 11 Mart'ta muharebe birimlerine ikmal için başka bir duraklama başlattı" ifadeleri yer aldı.

Azak Denizi kıyısındaki liman kenti Mariupol'ü kuşatan Rus güçlerinin ise bu bölgede kıstırılmış olduğu, Kırım'dan gelen Rus kuvvetlerinin ise Ukrayna savunması sebebiyle kuzeye ve batıya ilerleyemediği raporda yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya