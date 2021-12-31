(ABD'li Don Karkok, II. Dünya Savaşı...) Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! ABD'li Don Karkok, II. Dünya Savaşı'nda bir çatışmada kaybettiği sağ gözüyle görme yetisini 64 yıl sonra hangisi sonucu geri kazanmış ancak yaklaşık bir buçuk ay sonra ölmüştür?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 31 ARALIK CUMA 100 BİN LİRALIK SORUSU

ABD'li Don Karkok, II. Dünya Savaşı'nda bir çatışmada kaybettiği sağ gözüyle görme yetisini 64 yıl sonra hangisi sonucu geri kazanmış ancak yaklaşık bir buçuk ay sonra ölmüştür?

A-) Bir otomobilin çarpması

B-) Bir atın kafa atması

C-) Gözüne lama tükürmesi

D-) Bebek torununun tekme atması

Doğru Cevap : B şıkkı "Bir atın kafa atması"

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet