ABD'li doktordan kritik koronavirüs açıklaması Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ABD'deki 58 yaşındaki Dr. Joseph Varon adlı doktor "Son bir ayda, kariyer hayatımda imzaladığım ölüm belgesinden daha fazlasını imzaladım" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ABD'deki 58 yaşındaki Dr. Joseph Varon adlı doktor "Son bir ayda, kariyer hayatımda imzaladığım ölüm belgesinden daha fazlasını imzaladım" dedi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) can almaya devam ediyor. Salgına bağlı ölümlerde ilk sırada yer alan ABD'nin Houston şehrinde bulunan United Memorial Tıp Merkezi'nde Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı olarak görev yapan Dr. Joseph Varon'dan (58) kritik açıklama geldi. Dr. Joseph Varon, bakmakla yükümlü olduğu koronavirüs hastalarının hepsini kurtaramayacağını fark ettiğini açıkladı. Her gün Houston'daki 40 koronavirüs hastasına bakmakla yükümlü olan Varon, "Çok ciddi kararlar almamın gerekli olacağından korkuyorum. Herkesi kurtaramayacağımı düşünmeye başladım" diye konuştu.

" KARİYER HAYATIMDA İMZALADIĞIM ÖLÜM BELGESİNDEN DAHA FAZLASINI İMZALADIM"

Şubat'tan bu yana koronavirüs hastaları için mücadele veren Varon aynı zamanda, tüm kariyeri boyunca imzaladığı ölüm belgesinden çok daha fazlasını son bir ayda imzaladığını belirterek, ülkedeki koronavirüs salgının etkisine dikkat çekti. Koronavirüs için "Tüm hayatım boyunca karşılaştığım en büyük felaket" ifadelerini kullanan Varon, "Hiçbir şey koronavirüsle mücadele etmekten daha zor olmamıştı"dedi.

Kaynak: DHA