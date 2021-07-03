ABD'li Doğal Gaz Şirketleri Hidrojene Yöneldi

Reuters'ın haberine göre aralarında Dominion Energy ve Sempra Energy'nin de yer aldığı çok sayıda enerji şirketi küresel ölçekte artan temiz enerji yönelimi ile hidrojen denemelerine başladılar.

Reuters'ın haberine göre aralarında Dominion Energy ve Sempra Energy'nin de yer aldığı çok sayıda enerji şirketi küresel ölçekte artan temiz enerji yönelimi ile hidrojen denemelerine başladılar.

Habere göre şirketler hidrojen üretimini ve hidrojenin doğal gaz boru hatları üzerinden aktarılması kapasitesini test ediyorlar. Küresel ölçekte çok sayıda ülke 2050 yılı itibarıyla 0 emisyon taahhüdüne ulaşmayı hedefliyor.

Öte yandan analistlerin şirketlerin daha fazla hidrojen üretimine yönlenmeleri için devlet teşviklerinin şart olduğunu düşündükleri de ifade edildi. Şu anda küresel ölçekte hidrojen üretiminin tamamına yakınının fosil yakıt kullanılarak üretildiği hatırlatıldı.

Kaynak: Doviztr

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre