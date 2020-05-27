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ABD'li devden Türk oyununa milyar dolar

Türk oyun firması Peak Games, bulmaca oyunları Toy Blast ve Toon Blast'ı 1 milyar doların üzerinde bir fiyata ABD'li oyun devi Zynga'ya satacağı bildirildi.

ABD'li devden Türk oyununa milyar dolar
27.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:06

Türk oyun firması Peak Games, bulmaca oyunları Toy Blast ve Toon Blast'ı 1 milyar doların üzerinde bir fiyata ABD'li oyun devi Zynga'ya satacağı bildirildi.

Türk oyun firması Peak Games, milyar dolarlık bir satış yapacağı belirtiliyor. İddialara göre; şirket bünyesinde yer alan bulmaca oyunları Toy Blast ve Toon Blast'ı ABD'li oyun devi Zynga 1 milyar doların üzerinde bir fiyata satın alacak.

Peak Games, daha önce okey ve kart oyunlarının yer aldığı bölümünü 100 milyon dolara ABD'li oyun devi Zynga'ya satmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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