ABD'li Demokrat Vekil Ocasio-Cortez, Kongrede Filistin'i AA fotoğrafıyla anlattı
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ABD'li Demokrat Vekil Ocasio-Cortez, Kongrede Filistin'i AA fotoğrafıyla anlattı

ABD'li Demokrat Vekil Ocasio-Cortez, Kongrede Filistin'i AA fotoğrafıyla anlattı
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Kongredeki konuşmasında Anadolu Ajansının (AA) Filistinli yaralı kız çocuğunu gösteren fotoğrafını kullanarak ABD yönetimine "sorumlu davranma" çağrısı yaptı.

ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Kongredeki konuşmasında Anadolu Ajansının (AA) Filistinli yaralı kız çocuğunu gösteren fotoğrafını kullanarak ABD yönetimine "sorumlu davranma" çağrısı yaptı.

Temsilciler Meclisi New York Vekili Ocasio-Cortez, Mecliste yaptığı konuşmada Başkan Joe Biden yönetimine Filistin konusunda seslendi.

ABD yönetimine "sorumlu davranma" çağrısı yapan Ocasio-Cortez, ABD'nin bu süreçte sorumluluk taşıdığını belirtti.

Ocasio-Cortez, "ABD, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri ve adaletsizliklerde oynadığı rolü kabul etmelidir. Bu 'iki taraf' ile ilgili bir şey değil. Bu, güç dengesizliğiyle ilgili." ifadelerini kullandı.

Biden yönetiminin, İsrail'in kendisi savunma hakkı olduğuna dikkati çektiğini söyleyen Ocasio-Cortez, kürsüde, "Peki ya Filistinlilerin hayatta kalma hakkı var mı?" diye sordu.

Ocasio-Cortez'in konuşması esnasında yanındaki panoda AA'nın abonelerine Filistin'den geçtiği kare sergilendi. Fotoğrafta, yara almış küçük kız çocuğunun bir klinikte tedavi için bekleme anı yer alıyor.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail, Filistin ve İsrail toprakları içinde yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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