ABD'li Demokrat Kongre üyesi Alcee Hastings hayatını kaybetti
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ABD'li Demokrat Kongre üyesi Alcee Hastings hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel
ABD'li Demokrat Kongre üyesi Alcee Hastings hayatını kaybetti

ABD'de, bir süredir kanser tedavisi gören Demokrat Kongre üyesi Alcee Hastings'in, 84 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

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ABD'de, bir süredir kanser tedavisi gören Demokrat Kongre üyesi Alcee Hastings'in, 84 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Florida'yı temsil eden Demokrat vekillerden Hastings, pankreas kanseri tedavisi görüyordu.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden da liberal değerlerin sarsılmaz savunucularından biri olan Hastings'in ölümünün, tüm ülke için büyük bir kayıp olduğunu dile getirdi.

Hastings'in ölümüyle Demokratların, Temsilciler Meclisindeki sandalye sayısı da 218'e düştü. Meclis'te Cumhuriyetçilerin ise 211 sandalyesi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 23:41:01. #1.14#
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