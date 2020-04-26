ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham: "Kim Jong-un ölmemişse şoke olurum"
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ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham: "Kim Jong-un ölmemişse şoke olurum"

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin iddialar üzerine, ülkedeki sessizliğe işaret ederek, "Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum.

26.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:58
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham:

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin iddialar üzerine, ülkedeki sessizliğe işaret ederek, "Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum." dedi.

Fox News televizyonuna konuşan Graham, "Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ancak ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum. Çünkü, bir ülkeden çok, bir tarikat olan Kuzey Kore gibi kapalı bir ülkede bu tür dedikoduların sonsuza kadar devam etmesine ve soruların cevapsız bırakılmasına izin vermezsiniz." ifadelerini kullandı.

Kim'in ölmesi ile Kuzey Korelilerin çektiği sıkıntıların kısmen azalacağını da savunan Graham, "Başkan (Donald) Trump, Kuzey Kore ile kazan kazan şeklinde çalışmak istiyor. Dolayısıyla eğer bu adam öldüyse, yerine geçecek kişinin Kuzey Kore'yi herkes için daha iyi bir yer haline getirmek üzere Başkan Trump ile çalışacağını umuyorum." diye konuştu.

Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Kim'in öldüğü iddia edilmişti. Ancak bu iddialar henüz teyit edilmedi. Bitkisel hayatta olduğuna dair iddialar da bulunan Kim, Kuzey Kore'nin kurucusu dedesi Kim İl Sung'ın her yıl 15 Nisan'da düzenlenen doğum günü törenlerine de katılmamıştı.

Kaynak: AA

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