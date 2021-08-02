ABD'li cimnastikçi Simone Biles, yarın denge aletinde yarışacak
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ABD'li cimnastikçi Simone Biles, yarın denge aletinde yarışacak

ABD'li cimnastikçi Simone Biles, yarın denge aletinde yarışacak
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yaşadığı zihinsel sağlık sorunu sebebiyle artistik cimnastikte 4 finale çıkmayan ABD'li Simone Biles, yarınki denge aletinde mücadele edecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yaşadığı zihinsel sağlık sorunu sebebiyle artistik cimnastikte 4 finale çıkmayan ABD'li Simone Biles, yarınki denge aletinde mücadele edecek.

Tokyo 2020'den yapılan açıklamada, oyunlarda genel tasnif, atlama masası, asimetrik bar ve yer aleti finallerine çıkmayan 24 yaşındaki Biles'ın son finalde mücadele etme kararı aldığı belirtildi.

ABD Cimnastik Milli Takımı yetkililerinin Biles'ın denge aletinde madalya mücadelesinde yer alacağını bildirdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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