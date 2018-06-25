ABD'li Çete Üyesi, Kız Kardeşinin Cinsel İçerikli Videosundaki Adama Benzettiği Genci Vahşice Öldürdü

15 yaşındaki Lesandro Guzman-Feliz, Çarşamba günü ABD'nin Bronx bölgesindeki bir dükkanda otururken, sürüklenerek çıkartıldı. 5 kişi defalarca bıçakladıkları çocuğu, yol kenarında bırakarak ölüme terk etti.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Lesandro Guzman-Feliz, kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşmaya çalışılırken hayatını kaybetti. Trinitarios çetesi üyesi olduğu belirtilen 5 saldırganın yakalandığı, dün açıklandı.

BENZERLİK YÜZÜNDEN ÖLDÜ

Polis, kendileriyle aynı mesleği yapmayı hayal eden çocuğun, bir yanlış anlaşılma yüzünden öldüğünü duyurdu.

Amerikan basını da, saldırganlardan birinin kız kardeşinin cinsel ilişki videosu olduğunu belirtti. Lesandro Guzman-Feliz'in videodaki erkeğe benzerliği yüzünden öldürüldüğü de bu haberlerde ifade edildi.

Olayın görüntüleri ABD kamuoyunu şoke etti.