ABD'li Bürokrat Makedonya'da

ABD'nin Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Wess Mitchel Makedonya'ya geldi.

ABD'li bürokrat çeşitli temaslarda bulunmak üzere Makedonya'ya geldi. Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, bugün ülkeye gelen ABD'nin Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Wess Mitchel ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Makedonya Cumhuriyetinin Euro-Atlantik perspektifleri ve ülkenin mevcut politika süreci konuşuldu. Dimitrov, Makedonya Cumhuriyetinin Euro-Atlantik gelişimlerine ve stratejik işbirliğine, ABD desteğinin önemini vurgulayarak, "Bizim, ittifakında hak ettiğimiz üyeliği, daha iyi ve daha güvenli bir Makedonya Cumhuriyeti kurma önemini taşıyor. Sadece Makedonya için değil, bütün bölge için önemlidir" dedi.

Müsteşar Yardımcısı Wess Mitchel, Avrupa Birliği ve NATO tam üyeliği için Makedonya'ya güçlü desteğini dile getirerek, Makedonya'nın çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti. Komşu ülkelerle olan yapıcı politikasını değerlendiren ABD'li bürokrat Yunanistan'la yaşanan isim sorunun çözüme ulaşmasını, referandumun başarılı sonuçlanmasını ve Yunanistan'la olan anlaşmanın Makedonya'nın NATO'nun 30'uncu üyesi olmasını sağlayacağını kaydetti.

Makedonya ziyareti öncesinde Tiflis'te temaslarda bulunan Mitchel, Üsküp'ün ardından Atina'ya geçecek. - ÜSKÜP