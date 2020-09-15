ABD'li bilim insanlarından koronavirüse karşı antikor müjdesi
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ABD'li bilim insanlarından koronavirüse karşı antikor müjdesi

ABD'li bilimadamları dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı "virüsü tamamen kaybeden" antikor bileşeni keşfedildiğini duyurdu.

ABD'li bilim insanlarından koronavirüse karşı antikor müjdesi
15.09.2020 12:26 | Son Güncelleme: 15.09.2020 12:56
ABD'li bilimadamları dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı "virüsü tamamen kaybeden" antikor bileşeni keşfedildiğini duyurdu.

Birçok ülkede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aşı ve ilaç çalışması aralıksız sürüyor. ABD'de yayınlanan Cell dergisinde yayımlanan makalede bilimadamları, salgınına karşı "virüsü tamamen kaybeden" antikor bileşeni keşfedildiğini duyurdu. Bulunan antikordan 10 kat küçük olan antikorun Ab8 adlı ilacı oluşturmak için kullanıldığını ifade edildi. İlacın, dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs türü SARS-CoV-2'ye karşı potansiyel bir koruyucu olacağı tahmin ediliyor.

İNSANLARA YAN ETKİSİ BULUNMUYOR

Yayınlanan makalede, ilaç, testler sırasında enfekte fare ve hamsterlerde hastalığın 'tedavi edilmesinde ve önlenmesinde son derece etkili' olduğu kaydedildi. Öte yandan,  ilacın insan hücrelerine bağlanmadığı ve bunun da insanlarda negatif yan etkilere neden olmayacağı anlamına geldiği ifade edildi. Pittsburg Üniversitesi Tıp Fakültesi (UPMC) Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı ve araştırmanın ortak yazarı John Mellors, "Ab8'in, Covid-19 için tedavi potansiyeline sahip olmasının yanı sıra Ab8 insanların SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına yakalanmalarını önlemek için de kullanılabildiğini duyurdu.


- Abd

Kaynak: DHA

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