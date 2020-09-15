ABD'li bilim insanlarından koronavirüse karşı antikor keşfi
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ABD'li bilim insanlarından koronavirüse karşı antikor keşfi

ABD'li bilim insanlarının koronavirüsü 'tamamen etkisiz hale getiren' antikor keşfettiği iddia edildi.

ABD'li bilim insanlarından koronavirüse karşı antikor keşfi
15.09.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:07

ABD'li bilim insanlarının koronavirüsü 'tamamen etkisiz hale getiren' antikor keşfettiği iddia edildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Pittsburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir grup araştırmacı, Covid-19'a neden olan virüsü 'tamamen ve spesifik olarak nötr hale getiren' 'en küçük biyolojik molekülü' izole ettiklerini belirtti. ABD'li araştırmacılar, koronavirüsü 'tamamen etkisiz hale getiren' bir antikor keşfettiklerini iddia ediyor.


Kaynak: DHA

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