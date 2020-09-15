ABD'li bilim insanlarından koronavirüse karşı antikor keşfi ABD'li bilim insanlarının koronavirüsü 'tamamen etkisiz hale getiren' antikor keşfettiği iddia edildi.

ABD'li bilim insanlarının koronavirüsü 'tamamen etkisiz hale getiren' antikor keşfettiği iddia edildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Pittsburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir grup araştırmacı, Covid-19'a neden olan virüsü 'tamamen ve spesifik olarak nötr hale getiren' 'en küçük biyolojik molekülü' izole ettiklerini belirtti. ABD'li araştırmacılar, koronavirüsü 'tamamen etkisiz hale getiren' bir antikor keşfettiklerini iddia ediyor.

Kaynak: DHA