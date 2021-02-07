ABD'li basketbolcu Shaquielle McKissic 2023'e kadar Olympiakos'ta
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ABD'li basketbolcu Shaquielle McKissic 2023'e kadar Olympiakos'ta

07.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:44
ABD'li basketbolcu Shaquielle McKissic 2023'e kadar Olympiakos'ta

Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, ABD'li skorer Shaquielle McKissic'in sözleşmesini yeniledi.

Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, ABD'li skorer Shaquielle McKissic'in sözleşmesini yeniledi.

Olympiakos Kulübü, 30 yaşındaki McKissic ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Türkiye'de Uşak Sportif, Beşiktaş ve Gaziantep Basketbol'da da forma giyen McKissic, Şubat 2020'de Olympiakos'a transfer olmuştu.

McKissic, Olympiakos formasıyla bu sezon THY Avrupa Ligi'nde maç başına 10,9 sayı, 2,4 ribaunt, 2,3 asist, 1,3 top çalma ortalamaları yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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