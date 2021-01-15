ABD'li bankalar dördüncü çeyrek bilançolarını açıkladı
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ABD'li bankalar dördüncü çeyrek bilançolarını açıkladı

15.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:03
ABD'li bankalar dördüncü çeyrek bilançolarını açıkladı

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ile Wells Fargo'nun geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre artarken, Citigroup'un karı azaldı.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ile Wells Fargo'nun geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre artarken, Citigroup'un karı azaldı.

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo, 2020 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'ten yapılan açıklamaya göre, kurumun geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 12,1 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde kar elde eden banka, 2019'un dördüncü çeyreğinde 8,5 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde 3,79 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, 2019'un aynı döneminde 2,57 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in 2020'nin dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 30,2 milyar dolar oldu. Banka, 2019'un aynı döneminde 29,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Citigroup'un karı yüzde 7 azaldı

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre de bankanın 2020'nin dördüncü çeyreğindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 4,6 milyar dolara geriledi. Dördüncü çeyrekteki karı düşüş göstermesine rağmen beklentileri geride bırakan bankanın 2019'un aynı dönemindeki net karı, 4,9 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı 2019'un dördüncü çeyreğinde 2,15 dolar olarak kaydedilirken, 2020'nin aynı döneminde 2,08 dolara düştü.

Citigroup'un geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalış göstererek 16,5 milyar dolara indi. Şirket, 2019'un dördüncü çeyreğinde 18,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Wells Fargo'nun geliri azaldı, karı arttı

Wells Fargo'nun net karı ise 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurumun geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 2,9 milyar dolara çıktı. Banka, 2019'un dördüncü çeyreğinde 2,8 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı ise yılın dördüncü çeyreğinde 0,64 dolara çıktı. Bankanın hisse başına karı, 2019'un aynı döneminde 0,60 dolar seviyesindeydi.

Wells Fargo'nun 2020'nin dördüncü çeyreğindeki geliri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,7 azalışla 17,9 milyar dolar oldu. Banka, 2019'un aynı döneminde 19,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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