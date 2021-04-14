ABD'li bankalar bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirlerini artırdı
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ABD'li bankalar bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirlerini artırdı

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'li bankalar bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirlerini artırdı

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Goldman Sachs ve Wells Fargo'nun bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar ve gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi.

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ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Goldman Sachs ve Wells Fargo'nun bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar ve gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi.

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Goldman Sachs ve Wells Fargo, ocak-mart dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'ten yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ilk çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 399 artarak 14,3 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde kar elde eden banka, 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolar net kar açıklamıştı

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 4,5 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, 2020'nin aynı döneminde 0,78 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in 2021'in ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 33,1 milyar dolar oldu. Banka, 2020'nin aynı döneminde 29 milyar dolar gelir elde etmişti.

Goldman Sachs'ın karı yüzde 464 arttı

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre bankanın 2021'in ilk çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 464 artarak 6,84 milyar dolara yükseldi. İlk çeyrekteki karı beklentileri geride bırakan bankanın 2020'nin aynı dönemindeki net karı 1,2 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı 2020'nin ilk çeyreğinde 3,11 dolar olarak kaydedilirken, 2021'in aynı döneminde 18,6 dolara yükseldi.

Goldman Sachs'ın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102 artış göstererek 17,7 milyar dolara çıktı. Şirket, 2020'nin ilk çeyreğinde 8,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Wells Fargo'nun karında yüzde 626'lık artış

Wells Fargo'nun net karı da 2021'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla arttı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ilk çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 626 artarak 4,7 milyar dolara çıktı. Banka, 2020'nin ilk çeyreğinde 653 milyon dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı, yılın ilk çeyreğinde 1,05 dolara çıktı. Bankanın hisse başına karı, 2020'nin aynı döneminde 0,01 dolar seviyesindeydi.

Wells Fargo'nun 2021'nin ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artışla 18,06 milyar dolar oldu. Banka, 2020'un aynı döneminde 17,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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