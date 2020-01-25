ABD'li Bakan Pompeo ile gazeteci arasında harita polemiği: Ukrayna nerede?
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ABD'li Bakan Pompeo ile gazeteci arasında harita polemiği: Ukrayna nerede?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, röportaj sırasında Ukrayna hakkında soru sorduktan sonra sinirlendiği NPR muhabiri Mary Louise Kelly'den haritada Ukrayna'nın yerini göstermesini istediği ortaya çıktı.

25.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 25.01.2020 20:28
ABD'li Bakan Pompeo ile gazeteci arasında harita polemiği: Ukrayna nerede?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, röportaj sırasında hakkında soru sorduktan sonra sinirlendiği NPR muhabiri Mary Louise Kelly'den haritada Ukrayna'nın yerini göstermesini istediği ortaya çıktı.


Bakan Pompeo, NPR muhabiri Kelly'e verdiği röportajda, Ukrayna ve özellikle Trump yönetiminin ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanovitch'i kovmasına yönelik sorularına sinirlenerek, röportajı erken bitirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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