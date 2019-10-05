ABD'li baba "şeytan çıkarma seansı" sırasında 6 yaşındaki oğlunu öldürdü

05.10.2019 17:16

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde "şeytan çıkarma ritüeli" sırasında 6 yaşındaki oğlunu öldüren adam tutuklandı.



Yetkililer, zanlının çocuğun boğazından aşağı sıcak su dökerek ölümüne yol açtığını duyurdu. Pablo Martinez adlı zanlı polise verdiği ilk ifadede, "çocuğunun içine şeytan kaçtığı için şeytan çıkarma seansı düzenlediğini ve sıcak suyu da şeytanı çıkarmak için döktüğünü" söyledi. Euronews.com'da Görüntüle